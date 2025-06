trump e musk la fine annunciata di due narcisisti patologici diventati peggior nemici

Trump e Musk: due giganti, due narcisisti patologici, ora nemici dichiarati. Chi avrebbe mai immaginato che il loro rapporto, nato tra ambizioni e colpi di scena, si sbriciolasse così in fretta? Un duello pubblico che supera ogni record di durata e diplomazia, rivelando le fragilità di due uomini al vertice del potere. Quando recinti due galli nello stesso studio, sai che...

Chi l’avrebbe mai detto? L’uomo più potente della Terra e quello più ricco si sono presi a tweet in faccia dopo nemmeno sei mesi di relazione, infrangendo i record negativi di longevità sentimentale solitamente stabiliti dalle coppie che fuoriescono da Uomini e donne. Stupefacente, e non nel senso della ketamina assunta regolarmente dall’ormai ex capo del Doge. Quando recinti due galli nello stesso Studio ovale sai che prima o poi l’aggressività di uno (oppure di entrambi, come in questo caso) detonerà. Così Donald Trump ed Elon Musk hanno rotto nel peggiore dei modi. Quello che doveva tranciare gli sprechi e le spese federali con la motosega presa (metaforicamente) in prestito dal presidente argentino Javier Milei è finito per essere falciato di netto lui stesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it