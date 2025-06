Trump e Musk game over | ecco perché l’idillio non poteva durare

L'alleanza tra Donald Trump ed Elon Musk, un tempo simbolo di potere e innovazione, si sgretola sotto il peso delle tensioni e delle divergenze. Dopo un anno di collaborazioni e scontri pubblici, il loro idillio sembra essere arrivato al capolinea. Ma cosa ha realmente causato la fine di questo sodalizio? Scopriamo insieme i retroscena di un matrimonio destinato a finire, rivelando le ragioni dietro il loro game over.

Tra Donald Trump ed Elon Musk non poteva durare, era destino. La rottura di ieri, consumata fragorosamente tra dichiarazioni al vetriolo e guerre di tweet condite da dichiarazioni violente, ha mandato in frantumi la tenuta dell’asse tra i dioscuri del nazional-populismo che tra il 2024 e il 2025 hanno fatto parlare di sé nel mondo. Alla prova dei fatti l’asse Trump-Musk è durato un anno: dal 14 luglio 2024, giorno successivo all’attentato a Trump a Butler, Pennsylvania, in cui l’uomo più ricco del mondo annunciò l’endorsement a The Donald per le imminenti presidenziali al giugno successivo. Non poteva durare perché diversa era l’impostazione dei due magnati e dei rispettivi progetti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump e Musk, game over: ecco perché l’idillio non poteva durare

In questa notizia si parla di: Trump Musk Poteva Durare

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

...#Trump HA USATO #Musk ora non gli serve più. Elon non ha capito che base repubblicana ODIA auto elettriche, viste come roba per frikkettoni. Quanto poteva durare connubio col patron #Tesla? Coi petrolieri texani che vogliono sussidi al fracking, altro ch Partecipa alla discussione

Trump si dice dispiaciuto delle critiche di Musk a una legge "che conosceva benissimo e che critica perché tagliamo gli incentivi all'auto elettrica". Musk risponde che è falso. Il flirt non poteva durare. Vedremo se voleranno stracci o se troveranno un modo per Partecipa alla discussione

Trump e Musk, game over: ecco perché l’idillio non poteva durare - Tra Donald Trump ed Elon Musk non poteva durare, era destino. La rottura di ieri, consumata fragorosamente tra dichiarazioni al vetriolo e guerre di tweet condite da dichiarazioni violente, ha mandato ... Scrive msn.com

Trump e Musk ai ferri corti: fine dell’idillio tra il presidente e il miliardario - Dopo un periodo di intensa alleanza politica ed economica, l’amicizia tra Donald Trump ed Elon Musk è giunta a una rottura pubblica e clamorosa. L’ex presidente degli Stati Uniti ha ammesso di sentirs ... online-news.it scrive

Le liti, il deficit, le aziende in crisi: perché Elon Musk molla Donald Trump - Alla fine è arrivato l'annuncio: addio al Doge e critiche alla legge di bilancio. In un'intervista alla Cbs il capo di Tesla spiegherà la sua verità L'articolo Le liti, il deficit, le aziende in crisi ... Lo riporta msn.com

?One Hundred Thousand Years of Qi Training EP 01 - 70 Full Version [MULTI SUB]