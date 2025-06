Trump e Musk dopo l’idillio è guerra aperta | e ora possono farsi molto male

Un conflitto tra protagonisti così potenti potrebbe scuotere gli equilibri globali, lasciando il mondo incerto sul futuro. Mentre Trump e Musk si affrontano in una battaglia senza esclusione di colpi, le ripercussioni potrebbero essere devastanti. La domanda ora è: fino a che punto sono disposti a spingersi? Perché, quando due giganti combattono, le conseguenze toccano tutti noi, e il rischio di danni irreparabili diventa sempre più concreto.

Tra Donald Trump ed Elon Musk, l'idillio politico e imprenditoriale sembra ormai un ricordo sbiadito. L'uno alla Casa Bianca per volontà (anche) dei miliardi dell'altro, l'altro pronto a scatenare una guerra su più fronti, con strumenti e alleati di un potere potenzialmente devastante. Secondo una lunga analisi del New York Times, se la tensione dovesse crescere ancora, le conseguenze geopolitiche, economiche e istituzionali potrebbero essere enormi. E non è certo chi dei due ne potrebbe uscire vincitore. Musk, le quattro carte che può giocare contro Trump. Elon Musk, padrone di X, Tesla, SpaceX e dell'infrastruttura satellitare Starlink, dispone di un arsenale senza precedenti nella storia delle relazioni tra un tycoon e un presidente americano.