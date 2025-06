Trump e Musk da alleati a nemici | i motivi della rottura Le tappe | dal Doge alla bomba dell’impeachment

Dalle alleanze strategiche alle accuse più infamanti, il rapporto tra Trump e Musk si è trasformato in un vero e proprio duello di potere e ideologie. Un percorso che ha attraversato tappe cruciali, dal sostegno nel periodo del Doge alle tensioni culminate con l’ombra dell’impeachment. Ma cosa ha realmente fatto deragliare questa collaborazione? Scopriamolo insieme, tra motivi nascosti e colpi di scena che potrebbero cambiare gli equilibri globali.

Washington, 6 giugno 2025 – Un’affinità elettiva che si è sgretolata nel tempo, passando in poco meno di un annoi da una fiducia granitica alla guerra aperta. Ecco cosa c’è dietro allo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk, una battaglia che sta tenendo gli occhi del mondo incollati sui botta e risposta al fulmicotone. E ieri il colpo di scena: il presidente Usa ha annunciato lo stop ai contratti governativi di Elon, l’imprenditore visionario – fondatore di Tesla e SpaceX – lo ha attaccato con illazioni pesantissime: “ Donald è nei file di Epstein, questa è la vera ragione per cui non li hanno mai resi pubblici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e Musk, da alleati a nemici: i motivi della rottura. Le tappe: dal Doge alla bomba dell’impeachment

In questa notizia si parla di: Trump Musk Alleati Nemici

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump e Musk, da alleati a nemici: i motivi della rottura. Le tappe: dal Doge alla bomba dell’impeachment - Ecco come si è incrinato il rapporo di fiducia tra il presidente Usa e il fondatore di Tesla. Il colpo bass di Elon: “Donald è nei file di Epstein”. La Casa Bianca starebbe cercando di ricucire. Intan ... Segnala quotidiano.net

Trump vs. Musk, ora siamo alle minacce: cos’è successo nelle ultime ore? Tutta la sfida minuto per minuto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

Gli “Epstein files” tirati in ballo da Elon Musk potrebbero mettere in guai seri Donald Trump - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

The Real Story Behind The Trump-Musk Breakup | Vantage with Palki Sharma | N18G