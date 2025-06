trump e i dazi lunedì incontro usa cina

Lunedì 9 giugno 2025, Londra sarà il palcoscenico di un importante vertice tra Stati Uniti e Cina sul fronte dei dazi commerciali. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent guiderà la delegazione americana in un incontro cruciale con i rappresentanti cinesi, segnando un passo chiave nelle tensioni economiche globali. Una giornata che potrebbe definire nuovi scenari per il commercio internazionale e le relazioni tra le due superpotenze.

Il segretario del Tesoro Scott Bessent incontrerà lunedì 9 giugno una delegazione cinese a Londra per un nuovo incontro sui dazi. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump su Truth. "Sono lieto di annunciare che il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'Ambasciatore Jamieson Greer, si incontreranno a Londra lunedì 9 giugno 2025 con i rappresentanti della Cina, in riferimento all'Accordo Commerciale", ha scritto il presidente. Trump ha aggiunto: "L'incontro dovrebbe andare molto bene". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it