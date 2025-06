Trump contro Musk ripercussioni globali | l’impatto su Italia e Ue tra politica e mercati

Il confronto tra Trump e Musk scuote i mercati e le istituzioni di tutto il mondo, con ripercussioni che si fanno sentire anche in Italia e nell’UE. Tra alleanze e rivalità, questa escalation politica rischia di influenzare policy, investimenti e innovazione. Mentre i due protagonisti si fronteggiano pubblicamente, il delicato equilibrio geopolitico è destinato a subire importanti cambiamenti. La questione si fa sempre più complessa e decisiva per il nostro futuro.

Da amici a nemici. Nelle ultime ore si è infiammato un imbarazzante scontro pubblico fra Donald Trump ed Elon Musk. Il diverbio sarebbe cominciato quando Trump ha criticato un emendamento fiscale noto come "big beautiful bill", accusando Musk di esserne turbato, e ha minacciato di cancellare i sussidi federali alle auto elettriche. Musk ha risposto su X (ex Twitter) attaccando il presidente, ricordando di aver finanziato la sua campagna con oltre 300 milioni di dollari e affermando che "senza di me Trump avrebbe perso" le elezioni del 2024. Trump ha ribattuto bollando Musk come "crazy" ("pazzo") e promettendo di tagliare contratti e sovvenzioni pubbliche alle sue imprese.

