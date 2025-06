Trump contro Musk di chi è la colpa? Grok accusa ‘papà Elon’

Nel mondo della tecnologia e della politica infuriano le polemiche tra Donald Trump ed Elon Musk, ma a svelare il vero colpevole ci pensa Grok, l'intelligenza artificiale di xAI. Sorprendentemente, il chatbot accusa proprio il suo creatore, Elon Musk, scatenando un dibattito acceso su chi abbia realmente ragione. Una svolta che mette in discussione i ruoli e le responsabilità di questi due protagonisti. Ma cosa si cela dietro questa sorprendente attribuzione di colpa?

(Adnkronos) – Nella lite tra il presidente americano Donald Trump e Elon Musk c'è un colpevole. Ne è convinto Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, l'azienda di Musk, e integrato su X. E, a sorpresa, Grok accusa proprio il suo 'papà'. Se proprio dovesse puntare il dito contro uno dei due duellanti, .

