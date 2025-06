Trump contro la Corte penale internazionale | mezzo mondo si schiera con la Cpi Meloni e Tajani non pervenuti

In un mondo che si mobilita contro le decisioni di Donald Trump, il silenzio di Meloni e Tajani risuona come un'eco assordante. Mentre mezzo pianeta si schiera con la Corte Penale Internazionale, Roma preferisce mantenere il massimo riserbo, lasciando spazio a molte domande sulla posizione ufficiale dell’Italia. Un atteggiamento che solleva interrogativi su come le scelte geopolitiche influenzino la nostra politica estera e i valori condivisi.

Un silenzio assordante. È quello della premier Giorgia Meloni e del suo ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla svolta autoritaria abbracciata dal presidente Donald Trump e salutata con grande affetto dal ricercato internazionale Benjamin Netanyhau, contro la Corte penale internazionale. Sanzionati quattro giudici della Cpi. Non una presa di posizione, ma neanche una parola si è alzata da Roma, sulla decisione di The Donald di sanzionare quattro giudici della Cpi, giustificata (si fa per dire) col fatto che i procedimenti da loro avviati nei confronti dei soldati americani o dell’esecutivo israeliano sarebbero “illegittimi” e “politicizzati”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump contro la Corte penale internazionale: mezzo mondo si schiera con la Cpi, Meloni e Tajani non pervenuti

In questa notizia si parla di: Internazionale Trump Corte Penale

Trump in Arabia tra affari e politica internazionale - Donald Trump si trova attualmente in Arabia Saudita, dove intreccia relazioni commerciali e politiche nel contesto del Golfo Persico.

La questione del litigio tra Donald Trump ed Elon Musk offusca altre questioni, come le sanzioni ai giudici della Corte Penale Internazionale da parte dell'amministrazione USA @battgirl74 Partecipa alla discussione

L’#Ungheria di #Orbán fa sempre da capofila in Europa nel tracciare la rotta sbagliata. Questa volta, uscendo dalla Corte Penale Internazionale, punta dritto verso lo smantellamento definitivo di quel poco che resta del diritto internazionale e del multilateralis Partecipa alla discussione

Trump contro la Corte penale internazionale: mezzo mondo si schiera con la Cpi, Meloni e Tajani non pervenuti - Trump all'attacco della Cpi per difendere Usa e Israele. Onu, Ue e mezza Europa reagiscono. Da Meloni e Tajani solo silenzio. Da lanotiziagiornale.it

Trump ancora contro la Corte penale internazionale: sanzionati altri giudici per le inchieste su Israele e Usa - Due lavorano al dossier sulla guerra in Afghanistan. Il premier Netanyahu ha personalmente ringraziato l'alleato statunitense per quanto ha fatto ... dire.it scrive

Gli Usa sanzionano la Corte penale internazionale - Beni congelati e conti bloccati a quattro giudici: Netanyahu esulta, mentre all’Aja e a Bruxelles c'è malcontento per lo strappo americano ... Si legge su msn.com

Corte penale internazionale, le sanzioni di Trump bloccano il lavoro del tribunale