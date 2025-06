Trump annuncia un nuovo vertice tra Usa e Cina a Londra il 9 giugno

In un mondo in costante evoluzione, la diplomazia tra Stati Uniti e Cina si prepara a un importante momento di confronto. Donald Trump ha annunciato un vertice a Londra il 9 giugno, con rappresentanti di alto livello di Washington pronti a discutere questioni cruciali. Dopo la telefonata con Xi Jinping, l’evento promette di aprire nuove prospettive nelle relazioni internazionali. L’attesa è alta: il futuro delle due potenze potrebbe cambiare grazie a questo incontro.

Donald Trump ha annunciato un round di colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, che si terrĂ a Londra lunedì 9 giugno. A rappresentare Washington saranno il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il commercio Jamieson Greer. «L’incontro avrĂ un esito molto positivo», ha scritto il presidente americano su Truth. L’annuncio di Trump dopo la telefonata con Xi Jinping di giovedì. Il vertice arriva a seguito di una telefonata di oltre un’ora tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, avvenuta giovedì. I due leader hanno affrontato le tensioni crescenti su dazi, Taiwan e terre rare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump annuncia un nuovo vertice tra Usa e Cina a Londra il 9 giugno

In questa notizia si parla di: Trump Vertice Cina Londra

