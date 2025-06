Trump | A Elon Musk non penso proprio

In un clima di tensione e sfida tra due dei protagonisti più discussi del mondo tech e politico, Donald Trump si distingue con una dichiarazione decisa e senza mezzi termini. In un’intervista televisiva, il presidente Usa ribadisce la sua priorità: concentrarsi sulla politica e sul benessere del Paese, lasciando da parte Elon Musk e le sue ambizioni. La situazione promette sviluppi emozionanti e colpi di scena nell’arena pubblica e digitale.

18.55 "Non ci penso proprio ad Elon Musk. Lui ha un problema. Quel poveraccio ha un problema". Lo dice il presidente Usa in un'intervista telefonica con la Cnn. "Sono totalmente concentrato sulla politica piuttosto che su Elon Musk. Il Paese sta andando alla grande, non è mai andato così bene. I dati sull'occuzione sono ottimi, tutto va bene". Alla Abc Trump dice: Musk "mi vuole parlare, ma a me non interessa". Salta dunque la prevista telefonata tra i due. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Musk Elon Trump Penso

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Trump ha dichiarato alla CNN di non avere intenzione di parlare con Elon Musk e di non pensare affatto a lui: “Ha dei problemi, poveretto” - @ultimoranet Partecipa alla discussione

Trump, 'ad Elon non penso proprio, ha un problema' - "Non ci penso proprio ad Elon Musk. Lui ha un problema. Quel poveraccio a un problema". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica con la Cnn. Donald Trump è "totalmente" concentrato sulla p ... Come scrive msn.com

Secondo Bloomberg nella faida con Trump Musk ha perso 33 miliardi di dollari - LEGGI ANCHE: Trump e Musk, la fine annunciata di due narcisisti patologici diventati peggior nemici ... Riporta msn.com

Trump contro Musk, di chi è la colpa? Grok accusa 'papà Elon' - Nella lite tra il presidente americano Donald Trump e Elon Musk c'è un colpevole. Ne è convinto Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, l'azienda di Musk, e integrato su X. E, ... Si legge su msn.com