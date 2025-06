Truffe agli anziani 21enne torna libero dopo la condanna ' mini'

Una vicenda che scuote la comunità: Luigi C., un giovane di 21 anni, torna libero dopo una condanna minima con pena sospesa, nonostante le accuse di truffa agli anziani. Dopo aver lasciato il carcere di Poggioreale, si apre un nuovo capitolo nel caso, sollevando interrogativi sulla giustizia e sulla tutela dei più deboli. La vicenda mette in luce quanto sia complesso garantire sicurezza e giustizia, anche quando la pena sembra lieve.

Condanna mini con pena sospesa e liberazione immediata. Ha lasciato il carcere di Poggioreale Luigi C., 21enne di Sant’Arpino, accusato di truffe ai danni degli anziani. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Marrandino, a gennaio era stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffe agli anziani, 21enne torna libero dopo la condanna 'mini'

In questa notizia si parla di: Truffe Anziani 21enne Condanna

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Una vasta operazione ha portato all'arresto di una pericolosa gang specializzata in truffe agli anziani, con fermi avvenuti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano.

Il Decreto Sicurezza contiene 3 cose buone: 1) l’arresto in flagranza per le truffe agli anziani: le truffe ai più deboli sono le più odiose, vanno represse. 2) la copertura (parziale) delle spese legali per i membri delle forze dell’ordine indagati per fatti svolti in serv Partecipa alla discussione

VIDEO/ Truffa un’anziana: obbligo di dimora per un 21enne napoletano - I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto D’Alpinolo hanno notificato una misura cautelare ad un 21enne della provincia di Napoli per “truffa”. L’indagine avviata dai Carabinieri, ha preso spunto da ... Scrive irpinianews.it

Napoli, truffa ad anziani. Al Vomero un 21enne arrestato dai carabinieri - Si tratta di un 21enne del quartiere Stella, già noto alle forze dell’ordine, anche per truffa in danno di anziani. Il 21enne non tergiversa e ammette di aver poco prima commesso una truffa ... Secondo rainews.it

Truffa anziana, individuato e denunciato un 21enne - Un plico urgente destinato al nipote: così un'anziana di Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, ha consegnato 1.500 euro in contanti al falso corriere, salvo poi accorgersi di essere rimast ... ansa.it scrive

Torino: truffe anziani, due arresti