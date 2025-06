Truffa indotto a recarsi in banca per eseguire operazioni | intervengono gli agenti

Nella lotta contro le truffe che colpiscono i cittadini di Ferrara, la polizia ha messo in atto interventi decisivi, smascherando schemi fraudolenti come l'induzione a recarsi in banca per operazioni false. Giovedì 5 giugno, gli agenti hanno agito su più fronti, rafforzando la sicurezza e proteggendo la comunità . Per rimanere aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e scopri come difenderti dalle truffe più insidiose.

Nella giornata di giovedì 5 giugno, la polizia di Stato di Ferrara ha operato su diversi fronti per contrastare alcune truffe poste in essere nei confronti dei cittadini ferraresi. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday In particolare, il personale dell'Ufficio prevenzione generale e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Truffa, indotto a recarsi in banca per eseguire operazioni: intervengono gli agenti

