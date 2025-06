Truffa del finto nipote | anziana ingannata a Montecorice

L'inganno del finto nipote torna a far paura nel cuore del Cilento. A Montecorice, frazione Fornelli, un'anziana donna è stata vittima di una truffa pratica e astuta: gli sconosciuti si sono spacciati per il suo nipote, sfruttando la paura e la fiducia. Questa allarmante vicenda sottolinea l’importanza di mantenere alta la guardia contro le tecniche increasingly sofisticate dei truffatori. La sicurezza delle persone più fragili deve essere sempre una priorità.

Dopo l'ennesimo raggiro ai danni di una persona anziana, scatta l'allarme nel Cilento. A Montecorice, frazione Fornelli, il 6 giugno una donna è stata truffata da sconosciuti che si sono spacciati per un nipote in difficoltà. "Sono tuo nipote, sto al Nord, ho urgente bisogno di aiuto": con queste.

In questa notizia si parla di: Nipote Anziana Montecorice Truffa

