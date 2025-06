Trovato senza vita il turista disperso in montagna

Tragedia in montagna: dopo una notte di ricerche intense, il corpo di Andrea Osterloh, turista tedesco scomparso mercoledì, è stato ritrovato senza vita sulla zona di Anfo, sopra il lago d’Idro. La comunità piange la perdita di un viaggiatore che si era avventurato tra le suggestive alture, e si resta sgomenti di fronte a questa dolorosa conclusione. Una drammatica testimonianza dei rischi insiti nella natura selvaggia e dell’importanza della massima prudenza in montagna.

È stato trovato ieri mattina, dopo una complessa operazione di ricerca durata tutta la notte nella zona di Anfo, il corpo di Andrea Osterloh, cittadino tedesco disperso sui monti da mercoledì sera. La battuta è stata condotta sulle montagne che si erigono sopra il lago d’Idro e la Rocca d’Anfo, nella zona del Baremone e della Fortezza di Cima dell’Ora. Osterloh si trovava in vacanza in un campeggio sulla sponda trentina del lago d’Idro a Bondone, dove soggiornava con alcuni conterranei. L’allarme è stato lanciato da un amico, che non riusciva più a contattarlo e che ci aveva parlato per l’ultima volta attorno alle 16 di venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato senza vita il turista disperso in montagna

In questa notizia si parla di: Trovato Disperso Vita Turista

Uomo trovato morto nei boschi vicino a Como: era disperso da sabato sera - Un uomo di circa 75-80 anni è stato trovato morto nei boschi di Caglio, vicino a Como, dopo essere stato disperso da sabato sera.

Anfo, trovato senza vita il turista tedesco disperso Partecipa alla discussione

Invia una foto a parenti e amici e poi scompare: turista tedesco di 40 anni trovato senza vita a Rocca d’Anfo - Un 40enne risulta disperso dalla serata del 4 giugno nella zona della Rocca d’Anfo in Val Sabbia (Brescia). Si tratta di un turista tedesco che nel pomeriggio aveva inviato una foto ad amici e parenti ... Scrive fanpage.it

Brescia, trovato il cadavere delle escursionista tedesco disperso sui monti sopra il lago d’Idro - Il corpo del 40enne è stato ritrovato , poco prima delle 11, in un canalone nella zona attorno a Cima Meghè, nel territorio di Anfo, non distante dal confine con la provincia di Trento ... Segnala msn.com

Anfo, turista tedesco disperso a Cima Meghé trovato senza vita: il corpo individuato in un canalone - Di Daniel Osterloh, 40enne in vacanza sul lago d'Idro con alcuni familiari e amici, non si avevano notizie da ieri pomeriggio. Sarebbe scivolato in un canalone ... Da brescia.corriere.it

Turista francese trovato morto in Cilento, il recupero della salma