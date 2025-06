Trovate 15 tonnellate di cocaina sulla nave della Grimaldi Grande Amburgo ormeggiata nel porto di Vitoria in Brasile

Una scoperta sensazionale scuote il mondo del traffico internazionale: 15 tonnellate di cocaina sono state sequestrate sulla nave Grande Amburgo, ormeggiata nel porto di Vitoria, in Brasile. Occultata in due punti della car carrier e gettata in mare lungo il percorso verso l’Europa, questa operazione dimostra ancora una volta quanto il narcotraffico sia un problema globale. La Polizia Federale brasiliana ha svelato un traffico intricante che mette in allerta le autorità di tutto il mondo.

Occultata in due parti diverse della car carrier, la droga per gli inquirenti sarebbe stata gettata in mare, in un punto di consegna concordato sulla rotta verso l'Europa La Polizia Federale brasiliana ha annunciato il ritrovamento di 1,5 tonnellate di cocaina nascoste a bordo della nave Gran.

