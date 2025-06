Tribunale condanna l' Asl | bimbo autistico otterrà finalmente le terapie negate da anni

Una svolta storica per i diritti dei bambini con autismo: il Tribunale di Napoli ordina all’ASL Napoli 1 Centro di garantire immediatamente le terapie negate da anni. Questa sentenza apre un nuovo orizzonte di speranza, dimostrando che la giustizia può fare la differenza nel riconoscimento dei bisogni fondamentali dei più fragili. È un passo avanti fondamentale verso un sistema più giusto ed equo per tutti i bambini.

Con un'ordinanza d'urgenza emessa il 3 giugno 2025, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro (I Sezione), giudice Simona D'Auria – ha condannato l'ASL Napoli 1 Centro a fornire immediatamente i trattamenti riabilitativi di logopedia e psicomotricità a un bambino affetto da disturbo dello spettro.

