Treviglio risarcimento per i danni del nubifragio | 57 750 euro al Comune

Il Comune di Treviglio ha ottenuto un risarcimento di 57.750 euro per i danni causati dal violento nubifragio che colpì la cittĂ il 21 luglio 2023. La somma servirĂ a coprire le riparazioni necessarie agli edifici comunali, compresi alcuni immobili storici danneggiati dal maltempo. Quella giornata resta ben impressa nella memoria dei trevigliesi. Intorno alle 11.40, una forte raffica di vento accompagnata da pioggia si abbattĂ© sulla cittĂ . In viale del Partigiano un albero cadde su una Mini Countryman in transito. A bordo c’erano una donna di 39 anni, medico di base, e tre bambine tra gli 11 e i 12 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it