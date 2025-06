TreValli Cooperlat partner della Lega del Filo d’oro

TreValli Cooperlat, leader nel settore agroalimentare italiano, conferma il suo impegno sociale con la Lega del Filo d’Oro, dedicata a persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Questa collaborazione, parte della campagna 5x1000, si arricchisce di un nuovo capitolo: "Alimentiamo la Vita Insieme", un progetto che mira a creare un futuro più inclusivo e ricco di speranza.

TreValli Cooperlat, primario gruppo agroalimentare italiano con sede e Jesi, è al fianco della Lega del Filo d'Oro, Fondazione E.T.S. che dal 1964 si dedica all'assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e valorizzazione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, ad integrazione della campagna annuale per il 5x1000, aggiunge un nuovo capitolo alla collaborazione, " Alimentiamo la Vita Insieme ", che si accinge a tagliare il traguardo dei dieci anni. Il supporto a Lega del Filo d'Oro nasce dal desiderio autentico, di TreValli Cooperlat, di voler contribuire a una società più coesa e solidale.

