Trento-Bondone scattano le modifiche alla viabilità | tutti i divieti in vista della storica gara automobilistica

Preparati a vivere l’emozione della 74ª Trento-Bondone, la storica cronoscalata che dal 5 all’8 giugno anima le strade del Trentino. Con l’arrivo di questa prestigiosa gara, sono ufficialmente scattate le modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e transito, per garantire sicurezza e spettacolo. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità e affrontare con serenità questa imperdibile sfida motoristica.

Torna la Trento-Bondone, storica cronoscalata giunta quest’anno alla sua 74ª edizione, in programma dal 5 all’8 giugno. Come ogni anno, la competizione motoristica comporterà significative modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e di transito lungo il percorso di gara e nelle aree. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trento-Bondone, scattano le modifiche alla viabilità: tutti i divieti in vista della storica gara automobilistica

In questa notizia si parla di: Bondone Modifiche Viabilità Divieti

Trento-Bondone, scattano le modifiche alla viabilità: tutti i divieti in vista della storica gara automobilistica - La 74ª edizione della Trento-Bondone si avvicina e con essa le attese modifiche alla viabilità! Dal 5 all'8 giugno, il fascino della storica cronoscalata porterà divieti di sosta e transito lungo il percorso.

Dal 5 all'8 giugno si svolgerà la gara automobilistica Trento-Bondone, edizione numero 74. La cronoscalata comporta, come tutti gli anni, provvedimenti di modifica della viabilità e divieti di sosta. Partecipa alla discussione

Diretta Roma di Sera - Puntata di Martedì 23 Maggio 2023