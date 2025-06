Trentenne morto dopo una rissa Il medico legale | non è stato il taser

La tragica vicenda di Riccardo Zappone, il trentenne deceduto a Pescara dopo una rissa e un intervento con il taser, svela nuove importanti sfumature sulle cause del decesso. Il medico legale chiarisce che non è stato il taser a provocare la morte, bensì un trauma toracico che ha causato un'emorragia interna. Un caso che solleva ancora una volta interrogativi sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla sicurezza delle forze dell’ordine.

Non è morto per il taser, ma per le conseguenze di un trauma al torace. L’autopsia chiarisce le cause del decesso di Riccardo Zappone (foto), il 30enne deceduto martedì mattina a Pescara, dopo una rissa e dopo essere stato colpito con il taser dalla polizia. Il ragazzo – secondo i riscontri del medico legale Cristian D’Ovidio – è morto per una "sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso", mentre l’utilizzo del taser, scrive la Procura, "non ha avuto alcun ruolo" Potrebbe cambiare, a questo punto, la posizione dei tre indagati per la rissa, mentre gli inquirenti procedono contro ignoti per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trentenne morto dopo una rissa. Il medico legale: non è stato il taser

In questa notizia si parla di: Taser Morto Rissa Medico

Pescara, Riccardo Zappone, 30 anni, morto dopo l’uso del taser. Quanto è sicuro l’uso di armi «a impulsi elettrici»? - A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo l'uso del taser da parte della polizia, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle armi a impulsi elettrici.

Trentenne morto dopo una rissa. Il medico legale: non è stato il taser - Non è morto per il taser, ma per le conseguenze di un trauma al torace. L’autopsia chiarisce le cause del decesso di Riccardo Zappone (foto), il 30enne deceduto martedì mattina a Pescara, dopo una ris ... Come scrive quotidiano.net

Morto dopo una rissa a Pescara, il taser non c’entra - Tragedia a Pescara: Riccardo Zappone muore dopo una rissa e un fermo con taser. L’autopsia esclude il taser come causa. Tre indagati per lesioni. Secondo blogsicilia.it

Riccardo Zappone «non è stato ucciso dal taser», l’autopsia sul 30enne di Pescara. La rissa e le minacce di morte: «Era agitato e sporco di sangue» - L'esame del medico legale disposto dalla procura esclude che il 30enne sia morto per il taser usato dalla polizia. La versione del testimone, indagato con altri due per lesioni: cosa è successo prima ... Lo riporta msn.com

USA: commemorato giovane ucciso da taser