Da trent’anni, la Fondazione Mps Rossi si impegna con passione a rafforzare il tessuto sociale, non come autocelebrazione, ma come testimonianza di un impegno concreto. Il presidente Carlo Rossi sottolinea come questa comunità, nata dalla sfida e dalla volontà di crescere insieme, oggi si dedica a rispondere ai bisogni reali della società. Ciò che accompagna ogni iniziativa è la convinzione che solo attraverso l'unione si possano costruire un futuro più solidale e prospero.

"Questa non è un’autocelebrazione, ma la volontà di raccontare cosa è e cosa fa oggi al Fondazione Mps". Il presidente Carlo Rossi definisce in maniera chiara la cornice entro cui inserire l’iniziativa di ieri al Santa Maria della Scala e quelle che verranno: "Una comunità che cresce insieme" è quella incarnata dalla Fondazione, che superate le difficoltà del passato svolge oggi un ruolo "a servizio dei bisogni espressi dal tessuto sociale". Ci sono altri momenti per approfondire anche i passaggi per approfondire i numeri della fase di crisi - come la relazione del provveditore Forte -, perché a fronte delle innegabili difficoltà del passato, ora contano il presente e soprattutto lo sguardo al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trent’anni di Fondazione Mps. Rossi: "Oggi siamo un ente a servizio del tessuto sociale"

