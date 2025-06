Trenta euro al mese per il controllo notturno | attenti alla truffa che sfrutta l' insicurezza dei cittadini

Attenti alle false offerte di vigilanza notturna a soli 30 euro al mese! Questa comunicazione ingannevole sfrutta l’insicurezza dei cittadini, ma si tratta di una truffa ben studiata. Le aziende legittime non promuovono servizi a prezzi stracciati e trasparenti, specialmente senza dettagli chiari e certificazioni. Per proteggervi, informatevi sempre con fonti ufficiali e diffidate di proposte troppo allettanti. La sicurezza vostra e della vostra famiglia merita attenzione e prudenza.

"Occorrono solo 30 euro al mese per un servizio di vigilanza privata notturna perchè il grosso dei costi viene coperto dalle aziende della zona". E' questa, in sostanza, la comunicazione fatta ad alcuni cittadini nella nostra provincia negli ultimi giorni. Si tratta di un tentativo di truffa. Vi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Trenta euro al mese per il controllo notturno": attenti alla truffa che sfrutta l'insicurezza dei cittadini

