Trenitalia manda in ferie la Pinerolo-Torino | linea chiusa per l' estate

L'estate nel Pinerolese si presenta senza treni: Trenitalia ha infatti deciso di sospendere la linea SFM2 Pinerolo-Torino-Chivasso dall’16 giugno al 14 settembre. Una scelta che colpirà migliaia di pendolari, molti dei quali torinesi, costretti a trovare alternative per spostarsi quotidianamente. La mobilità della zona subirà un brusco cambiamento, lasciando i cittadini alla ricerca di soluzioni temporanee e nuove strategie di viaggio.

L'estate che viene per i cittadini del Pinerolese sarà senza treni. Trenitalia fermerà la linea SFM2 Pinerolo-Torino-Chivasso da lunedì 16 giugno a domenica 14 settembre. I pendolari della tratta, che sono anche torinesi e che ogni giorno sono tantissimi, per molteplici ragioni, innanzitutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Trenitalia manda in ferie la Pinerolo-Torino: linea chiusa per l'estate

In questa notizia si parla di: Trenitalia Pinerolo Torino Linea

Questate mi mancava. Treno fermo per guasto in aperta campagna. Poi riparte e lascia a terra alcuni passeggeri. Only Italia. #trenitalia #treni #pendolari #Pinerolo #torino @Trenitaliano https://vocepinerolese.it/2025-05-24-treno-per-pinerolo-fermo-in-aperta-c Partecipa alla discussione

Treni interrotti da Pinerolo a Torino Lingotto: bus sostitutivi per tutta l’estate Partecipa alla discussione

Trenitalia manda in ferie la Pinerolo-Torino: linea chiusa per l'estate - Da lunedì 16 giugno a domenica 14 settembre si fermeranno i treni della SFM2. Saranno sostituiti dai bus ... torinotoday.it scrive

Estate di lavori sulla SFM2: linea Pinerolo-Torino-Chivasso interrotta per tre mesi - Dal 16 giugno al 14 settembre treni fermi per i cantieri di RFI: si lavora sull’ERTMS, passaggi a livello e stazioni. Obiettivo: una rete più moderna e inclusiva ... Come scrive giornalelavoce.it

Estate senza treni a Pinerolo. Stop dal 15 giugno - Lavori sul tratto Lingotto-Pinerolo fino al 15 settembre. Servizio garantito da pullman. La SFM2 dovrebbe migliorare la qualità dopo gli interventi ... Si legge su rainews.it

Treni a Torino: stazione Lingotto e linea per Porta Nuova