Treni sulla linea lenta tanti disagi Trenta sindaci scrivono al ministro

Un crescente malcontento scuote le comunità dell’area tra Umbria e Toscana, dove i treni sulla linea lenta causano disagi quotidiani. Trenta sindaci uniscono le voci di protesto, sottoscrivendo un documento che denuncia gravi criticità nel trasporto ferroviario tra Firenze e Roma. La loro richiesta è chiara: urgono interventi concreti per migliorare un servizio fondamentale per cittadini e imprese. Ora, l’attenzione si sposta verso il ministro, affinché ascolti queste voci e agisca in tempi rapidi.

-31 i sindaci che hanno appena sottoscritto il documento sulle gravi criticità dei trasporti ferroviari che stanno interessando una vasta area interregionale tra Umbria e Toscana che gravita sull'asse Firenze-Roma. A firmarlo i comuni di Cortona, Orvieto, Chiusi, Chiusi, dai sindaci dell'Area Interna Sud Ovest Orvietano, dai sindaci della Valdichiana Senese (Chianciano Terme, Cetona, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) e dal sindaco di Terni in qualità di presidente della Provincia di Terni. È stato inviato al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, alla presidente di Rfi Paola Firmi, ai presidenti delle commissioni Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Dedda, e del Senato della Repubblica, Claudio Fazzone, e ai presidenti delle Regioni Umbria e Toscana, Stefania Proietti ed Eugenio Giani.

