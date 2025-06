Tredicenne perde astuccio con farmaci salvavita la famiglia chiede aiuto alla città | Aiutateci a trovarlo

Una giovane vita in forse: un tredicenne di Foggia ha smarrito il suo astuccio contenente farmaci salvavita, e la comunità si mobilita in cerca di aiuto. I genitori, preoccupati, chiedono il supporto di tutti per ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Se avete notizie o lo avete trovato, vi preghiamo di contattare immediatamente le autorità. La solidarietà può fare la differenza in situazioni come questa.

Tredicenne smarrisce astuccio contenente farmaci salvavita e scatta il tamtam per ritrovarlo. È successo ieri sera, a Foggia, in via Annino Gentile, al Candelaro, dove il ragazzino si era intrattenuto con alcuni amici nelle vicinanze del supermercato 'Pam'. Dopo le prime ricerche, con esito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tredicenne perde astuccio con farmaci salvavita, la famiglia chiede aiuto alla città: "Aiutateci a trovarlo"

In questa notizia si parla di: Tredicenne Astuccio Farmaci Salvavita

Tredicenne perde astuccio con farmaci salvavita, la famiglia chiede aiuto alla città: "Aiutateci a trovarlo" - Il ragazzino ha perso l'astuccio ieri sera, in via Annino Gentile, dove il ragazzino si era intrattenuto con alcuni amici nelle vicinanze del supermercato 'Pam'. La madre: "Non possiamo muoverci senza ... foggiatoday.it scrive

Mancano farmaci salvavita, primario fa 180 km per recuperarli - Mancano farmaci salvavita, primario fa 180 km per recuperarli Pazienti in attesa in ospedale Sciacca; denuncia deputato Dc PALERMO , 17 aprile 2025, 11:37 ... Come scrive ansa.it