Tre ruoli iconici di Daniel Day-Lewis il trasformista di Hollywood

Daniel Day-Lewis, il maestro della trasformazione e tre volte premio Oscar, ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema con ruoli iconici che ancora oggi affascinano. Il suo talento straordinario ha dato vita a personaggi indimenticabili, incarnando con maestria ogni sfumatura. Ora, con il nuovo film "Anemone", il suo reinserimento sul grande schermo promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di cinema. Scopriamo quali sono i tre ruoli più memorabili di questo leggendario attore.

Il prossimo ottobre, il film Anemone riporterà sul grande schermo il tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis, assente dalle scene da Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, uscito nel 2017. Il lungometraggio, che segna il debutto alla regia del figlio dell’attore, Ronan Day-Lewis, è prodotto dala Plan B di Brad Pitt, ed esplorerà gli intricati legami tra fratelli, padri e figli. Nel cast, anche Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton. Tempo fa, l’interprete aveva annunciato in modo formale il ritiro dalla recitazione. Il suo agente aveva pubblicato il seguente comunicato: «Daniel Day-Lewis non lavorerà più come attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tre ruoli iconici di Daniel Day-Lewis, il trasformista di Hollywood

