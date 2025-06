Travyon Bromell spaziale al Golden Gala | crono sublime sui 100! World lead a Roma Tortu discreto Ali si rialza

Travyon Bromell si è preso di forza la copertina del Golden Gala, illuminando la serata dello Stadio Olimpico di Roma con una volata da brividi sui 100 metri. Il velocista statunitense è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.112 il tempo di reazione), ha sciorinato un’accelerazione perentoria ma è soprattutto sul lanciato che ha fatto il vuoto ed è planato sul traguardo timbrando il mirabolante crono di 9.84. Il 29enne ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (ha abbassato di due centesimi quanto fatto dal suo connazionale Kenneth Bednarek e dal ghanese Abdul-Rasheed Saminu la scorsa settimana) e si è portato a nove centesimi dallo storico record del meeting (il 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Travyon Bromell spaziale al Golden Gala: crono sublime sui 100! World lead a Roma, Tortu discreto, Ali si rialza

