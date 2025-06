Travolto da un' auto mentre è sul monopattino | bambino di 10 anni in ospedale

Un terribile incidente scuote Roccadaspide: un bambino di soli 10 anni, travolto da un'auto mentre era sul monopattino, è stato ricoverato in ospedale. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha visto l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza dei nostri piccoli e rafforzare le norme per prevenire tragedie simili.

Dramma, ieri pomeriggio, a Roccadaspide, dove un bambino di 10 anni è stato investito, mentre era con il monopattino, dall'auto guidata da un uomo di 47 anni che non si sarebbero reso conto della sua presenza. La corsa in ospedale Sul posto sono giunti i sanitari del 119 che lo hanno.

