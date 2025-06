Travolto così sotto gli occhi del padre a soli 7 anni mentre va a scuola | tragedia immensa

Una tragedia sconvolgente ha scosso una comunità questa mattina: un bambino di soli 7 anni, mentre si recava a scuola in compagnia di un amico, è stato tragicamente travolto da un mezzo pesante. Nonostante i soccorsi immediati, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano, lasciando tutti sotto shock. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e che ci invita a riflettere sulla sicurezza dei nostri piccoli.

Una tragedia terribile si è consumata nelle scorse ore, coinvolgendo un bambino molto piccolo. Nonostante i tempestivi soccorsi, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il piccolo è stato travolto da un mezzo pesante mentre si trovava per strada, e le sue condizioni sono apparse da subito disperate. L' incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, mentre il bambino stava andando a scuola. Era in compagnia di un amico, come tante altre volte, ma qualcosa è andato storto. Il mezzo pesante lo ha investito, lasciandolo esanime sull'asfalto. Il padre del bambino, che si trovava lì in quel momento, ha assistito alla scena.