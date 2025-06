Travolge e uccide il maestro d’asilo Daniele Marchi a Pavia professoressa condannata per omicidio stradale

Una tragedia sconvolgente scuote la città di Pavia: il maestro d'asilo Daniele Marchi perde la vita in un incidente stradale, e la professoressa coinvolta viene condannata a oltre due anni di carcere per omicidio stradale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza sulle strade e sulla responsabilità di chi guida. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

È stata condannata a 2 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale la professoressa accusata della morte di Daniele Marchi. Il 50enne maestro d'asilo era deceduto il 23 gennaio 2023 travolto da un'auto mentre andava al lavoro in bicicletta a Pavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

