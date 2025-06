Trasporti si estende a Torre Annunziata la linea di bus Fisciano Boscoreale

Ottima notizia per i pendolari della zona! A partire da lunedì 9 giugno, la linea di bus Fisciano – Boscoreale si amplia e raggiunge anche Torre Annunziata, grazie alle nuove fermate su via Settetermini. Questa iniziativa, promossa dall’assessore Carotenuto, rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità locale. Un servizio più capillare e comodo che renderà gli spostamenti più semplici e veloci per tutti.

La linea di trasporto pubblico su gomma Fisciano – Boscoreale si estende anche a Torre Annunziata. Da lunedì 9 giugno il servizio, operato dalla società della Regione "AIR Campania" con il bus 01SA, coinvolgerà anche il territorio di Torre Annunziata, con due nuove fermate su via Settetermini. L'iniziativa, voluta dall'assessore alla viabilità Daniele Carotenuto, viene incontro alle esigenze dei tanti pendolari, soprattutto studenti universitari, diretti ogni giorno presso il Campus universitario di Fisciano e non solo. Il nuovo servizio prevede quattro partenze la mattina da Torre Annunziata (dalle 7 alle 11.

