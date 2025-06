Trasporti il Pirellone ha già poteri ma finora ha votato una volta su 3

Il Pirellone, simbolo di Lombardia, ha già poteri decisionali, ma la sua influenza sulle Agenzie del trasporto pubblico locale è limitata dal 10% di partecipazione. Per rafforzare il ruolo regionale, si è scelto di coinvolgere le Agenzie attraverso strumenti più incisivi, trasformando le linee guida in direttive vincolanti. Questa strategia mira a garantire che le decisioni siano più rispondenti alle esigenze regionali e meno soggette a veto.

"La quota di partecipazione del 10% non consente a Regione Lombardia di poter realisticamente influire nelle decisioni delle Assemblee delle Agenzie del trasporto pubblico locale, qualora queste ultime siano contrarie alle linee guida regionali". Per questo "la scelta è stata quella di ricondurre il confronto con le Agenzie all’esterno delle medesime, con un rafforzamento degli atti regionali, che non sono più solo linee guida ma direttive vincolanti". Così si legge nella relazione illustrativa della delibera con la quale la Giunta lombarda, un mese fa, ha approvato l’uscita della Regione dalla compagine societaria delle Agenzie di bacino del trasporto pubblico locale, andando a riformare la governance del comparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Trasporti, il Pirellone ha già poteri ma finora ha votato una volta su 3"

In questa notizia si parla di: Trasporti Pirellone Poteri Finora

Cab Log punta sui trasporti green: investiti finora 5 milioni di euro - Cab Log scommette sui trasporti a impatto zero. L’azienda veneziana fondata a Noale nel 1947 ha varato un piano per azzerare gli effetti inquinanti della sua flotta e dei suoi stabilimenti in un ... Segnala repubblica.it

Incontro con Alberto Zanardi per il ciclo Che succederà con il federalismo fiscale?