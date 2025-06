Trasforma la camera da letto in una serra artigianale per coltivare marijuana | arrestato

Una scoperta sorprendente ha scosso Parma: una camera da letto trasformata in una serra artigianale di marijuana. Durante un'operazione antidroga il 4 giugno, gli agenti hanno smascherato un cittadino italiano con precedenti, arrestandolo per aver nascosto una coltivazione illegale tra le mura di casa. Un episodio che riaccende i riflettori sui rischi e le sfide della lotta contro lo spaccio di droga nelle nostre comunitĂ .

Nel pomeriggio del 4 giugno, nel corso di un’attivitĂ diretta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Antidroga della Questura di Parma, ha tratto in arresto un cittadino italiano, giĂ gravato da precedenti per la violazione della Legge sugli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Trasforma la camera da letto in una serra artigianale per coltivare marijuana: arrestato

