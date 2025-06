Trascinata nel fiume dal suo cane | salva grazie ad alcuni operai

Un semplice momento di svago si è trasformato in una corsa contro il tempo a Pomarolo, dove un'anziana donna di 83 anni è stata trascinata nel fiume Adige dal suo cane. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di alcuni operai, la sua vita è stata messa in salvo. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai nostri cari e ai nostri amici a quattro zampe durante le passeggiate all'aperto.

Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di giovedì 5 giugno a Pomarolo dove una donna di 83 anni che passeggiava lungo la ciclabile che costeggia il fiume Adige in compagnia del marito e del suo cane è finita in acqua. Il motivo? Il suo amico a quattro zampe, desideroso di farsi un bagno, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trascinata nel fiume dal suo cane: salva grazie ad alcuni operai

