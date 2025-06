Trascinata al suolo durante una rapina | diversi punti di sutura alla testa per una giovane

Una giovane di 27 anni è stata trascinata al suolo durante una brutale rapina in via Scafati, a Santa Maria la Carità. Dopo essere stata aggredita mentre rincasava, ha riportato ferite alla testa e diversi punti di sutura. La violenta aggressione, compiuta da due uomini a bordo di uno scooter che le hanno strappato la collanina con forza, evidenzia la crescente pericolosità del territorio e la necessità di maggiori controlli per garantire la sicurezza di tutti.

Una donna di 27 anni è stata aggredita mentre tornava a casa in via Scafati, nel comune di Santa Maria la Carità. Due uomini a bordo di uno scooter l'hanno seguita e poi scippata. Uno dei due le ha strappato la collanina dal collo con forza, facendola cadere violentemente a terra. Nella caduta.

