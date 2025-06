Trappola di fuoco mortale

Una notte fatale a Milano, quando un incendio doloso ha trasformato un dramma in tragedia. Marianna Vazzana, 48 anni, si è lanciata dal quarto piano nel disperato tentativo di salvarsi dall’orrore, ma il suo gesto si è rivelato fatale. L’uomo che avrebbe appiccato le fiamme e commesso un omicidio volontario aggravato è stato fermato, mentre i dettagli di questa drammatica vicenda stanno scuotendo la città. Il volto oscuro di una trappola di fuoco mortale si sta svelando.

e Marianna Vazzana È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della donna di 48 anni che, l’altra notte, è morta dopo essersi lanciata dall’appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per tentare di salvarsi dal rogo che avrebbe appiccato l’uomo stesso. Due minuti prima dell’una un inquilino del palazzo di viale Abruzzi 64 aveva chiamato il 112: "Venite subito, c’è un incendio: una donna è affacciata alla finestra, urla". La reazione di poliziotti e vigili del fuoco è stata immediata, ma Sueli Barbosa Leal era già precipitata nel cortile interno dello stabile a due passi da piazzale Loreto: bloccata dalla porta chiusa dall’esterno e soffocata dalle temperature infernali generate dall’incendio divampato nel bilocale al quarto piano, la 48enne brasiliana si è lanciata in un estremo tentativo di scampare alle fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trappola di fuoco mortale

