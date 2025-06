trapani uccide la moglie e si suicida a castelvetrano

Una tragedia sconvolge Castelvetrano: marito e moglie, Francesco Campagna e Mary Bonanno, sono stati trovati morti nella loro casa in un drammatico episodio di omicidio-suicidio. La comunità è sotto shock dinanzi a questa perdita improvvisa e dolorosa, che apre uno squarcio su questioni delicate legate alla sofferenza personale. A...

Marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa in via IV Aprile a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Per gli inquirenti si tratta di omicidio suicidio. La donna, Mary Bonanno, insegnante a Palermo è stata trovata sulle scale che portano dal primo al secondo piano della palazzina. Il marito, Francesco Campagna, infermiere all’ospedale di Villa Sofia di Palermo, è stato trovato privo di vita con una corda al collo. A dare l’allarme sono stati i familiari che non riuscivano a contattarli. La coppia ha tre figli. I carabinieri, coordinati dal procuratore di Trapani Gabriele Paci, quando sono arrivati hanno trovato la porta aperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it