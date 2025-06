Trani si accende con l’offshore in arrivo la Formula 1 del mare

(Adnkronos) – Oltre 250 protagonisti tra piloti, tecnici e addetti ai lavori sono pronti a invadere Trani per il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Dal 5 all’8 giugno, la perla dell’Adriatico ospiterà per la prima volta dopo oltre 30 anni uno degli eventi di motonautica più spettacolari del panorama internazionale, con la partecipazione di equipaggi da Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e Francia. Definita la “Formula 1 del mare”, la competizione vedrà sfidarsi in acqua i catamarani della classe 3D 5000: bolidi a due motori, due piloti per ogni equipaggio (uno al timone, l’altro alle manette) e capsule di sicurezza ispirate alle tecnologie aeronautiche. 🔗 Leggi su Seriea24.it

