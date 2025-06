tramonti di corsa a san donato collina l edizione numero zero è un successo

Tramonti di corsa a San Donato Collina: l’edizione zero conquista cuori e strade, promettendo un nuovo capitolo di passione sportiva nel cuore di Rignano. Con un percorso suggestivo di 8 km, questa serata unica ha già lasciato il segno, anticipando con entusiasmo la futura "Rignano Run" e rafforzando il legame tra comunità e sport. Un successo che invita tutti a prepararsi alla grande avventura che sta per arrivare.

Rignano sull’Arno (Firenze), 6 giugno 2025 – Esordio brillante per l’edizione “numero zero” della nuova proposta podistica organizzata dal gruppo Zero Positivo di Rignano. Una serata speciale a San Donato in Collina ha fatto da cornice a questa corsa non competitiva di 8 km, che ha conquistato tutti i partecipanti per la bellezza del percorso e per l’attenzione con cui è stato segnalato. L’evento rappresenta un’anticipazione della "Rignano Run", in programma a settembre, sempre a cura di Zero Positivo. A San Donato il debutto è stato un successo, grazie anche alla cura organizzativa e allo spirito conviviale che ha animato la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it