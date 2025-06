tramontana e il suo borgo la festa di borea fa 90 giochi aperitivo e musica

Immergetevi nell’atmosfera unica di Tramontana e il suo Borgo, un evento che celebra la tradizione con giochi, aperitivi e musica, portando il cuore della Parte Boreale al centro dell’attenzione. La festa di Borea, giunta alla sua 90ª edizione, promette un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni, anticipando l’attesa per il prossimo Gioco del Ponte. Un’occasione imperdibile per vivere intensamente lo spirito di questa comunità.

Il Giugno Pisano entra nel vivo con la giornata di festa "Tramontana e il suo Borgo" in vista della prossima edizione del Gioco del Ponte. L’iniziativa, che si svolgerà domani nel cuore della Parte Boreale, è promossa dal Comando Boreale ed organizzata dall’associazione Gallo di Borea Aps Ets, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti del centro storico e di Confesercenti. Quest’anno l’evento fiore all’occhiello della Parte di Tramontana avrà una duplice valenza: come da tradizione si tratta di un momento di festa e di divulgazione della manifestazione storica; al contempo, con lo speciale "il Gioco fa 90", la Parte Boreale vuole rendere omaggio al 90° anniversario della ripresa del Gioco avvenuta nel 1935 dopo la secolare interruzione iniziata dal 1807. 🔗 Leggi su Lanazione.it