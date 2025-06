Trambusto al supermercato | furto fuga e reazione violenta

Un normale pomeriggio si trasforma in scena di tensione al supermercato di via Bologna, dove un tentativo di furto ha scatenato un vero e proprio trambusto. Alle 19:15 di mercoledì 4 giugno 2025, la polizia ha arrestato un 35enne egiziano pluripregiudicato, coinvolto in una rapina impropria e ricettazione. La vicenda si chiude con un intervento rapido e deciso, dimostrando come la sicurezza sia sempre una priorità .

Trambusto al supermercato in via Bologna. Intorno alle ore 19:15 di mercoledì 4 giugno 2025 la polizia ha arrestato un 35enne egiziano, pluripregiudicato, per il reato di rapina impropria, denunciandolo anche per ricettazione e rifiuto di fornire le proprie generalità .

