A Borgo Panigale, i disagi causati dai lavori sul tram sono al centro del dibattito cittadino, tra cantieri aperti e mobilità in tilt. Tuttavia, una buona notizia: da fine giugno sarà attivata una navetta dedicata per alleggerire il traffico e facilitare gli spostamenti degli abitanti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una mobilità più efficiente e meno stressante. Vediamo come si svilupperà questa fase di transizione.

di Francesco Moroni È ancora bagarre sul tram: dai cantieri alla mobilità in tilt, fino alla polemica politica. È di ieri l’annuncio della conclusione in anticipo dei lavori per la linea rossa in via Marco Emilio Lepido, all’incrocio con via Cavalieri Ducati, dove "la vasca tranviaria è già stata posata". Tra lunedì e martedì, segnala il Comune, "si procederà con l’asfaltatura definitiva, consentendo la riapertura dell’intersezione dal 13 giugno". Si tratta per l’amministrazione di "un tassello importante per la viabilità a Borgo Panigale, che consentirà l’attivazione da fine giugno del servizio di navette interno al quartiere, pensato per sopperire al senso unico in direzione periferia tra via Caduti di Amola e via Jahier". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram a Borgo Panigale: "Navetta da fine giugno per alleggerire i disagi"

