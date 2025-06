Tragico incidente a Casoria | muore a 34 anni Raffaele Maddaluno

Una tragica notte a Casoria scuote la comunità: Raffaele Maddaluno, 34 anni, perde la vita in un devastante incidente tra due scooter su via Marconi. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico scontro.

Scontro nella notte tra due scooter su via Marconi. Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte a Casoria, dove ha perso la vita Raffaele Maddaluno, 34 anni, originario di Napoli. L'uomo, nato il 25 dicembre 1990, si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un altro motociclo mentre percorreva via Guglielmo Marconi. Un altro giovane ferito in modo grave. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito anche un 22enne, alla guida dell'altro mezzo coinvolto. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, e le sue condizioni sono ancora oggetto di attenzione da parte dei sanitari.

