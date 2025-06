Tragico incendio a Milano | Fermato il compagno della vittima per omicidio aggravato

Una tragedia scuote Milano: un incendio devastante si è consumato nel cuore della città, portando via una donna di 48 anni e lasciando il suo compagno sotto accusa per omicidio volontario. La disperazione di chi cerca di sfuggire alle fiamme ha portato a un gesto estremo, mentre le indagini si susseguono per fare luce su un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità. La verità verrà alla luce, ma il dolore resta palpabile.

Donna si Lancia dal Quarto Piano per Sfuggire alle Fiamme: Inutili i Soccorsi. Una donna di 48 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento in fiamme a Milano, nel tentativo disperato di mettersi in salvo. Il suo compagno è stato fermato con l'accusa di incendio doloso e omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Maura Ripamonti, a seguito di un lungo interrogatorio in Questura, condotto dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco nell'ambito delle indagini. Le Urla, il Rogo, il Salto nel Vuoto. La tragedia si è consumata la scorsa notte in viale Abruzzi, a pochi passi da Piazzale Loreto.

Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore. La porta era chiusa dall'esterno