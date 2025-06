Tragedia sfiorata | coppia precipita dal balcone di casa

Quelle siano state le cause di questa vicenda, la scena si è conclusa con un sospiro di sollievo: la coppia, dopo un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, è sotto stretta sorveglianza per garantire il loro pieno recupero. Restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli, sperando che tutto si risolva nel più breve tempo possibile e che questa vicenda ci ricordi l’importanza della sicurezza domestica.

Al momento si trovano ancora assistiti presso le strutture sanitarie del territorio. Nessuna ferita particolarmente grave ma, visti i traumi riportati e in considerazione dei contorni ancora tutti da chiarire dell'accaduto, i due restano in osservazione medica.

