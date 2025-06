Tragedia in casa a Savigliano | trovati i corpi di madre e figlio Rosanna Asteggiano e Domenico Mana ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia scuote Savigliano: nella serata di ieri, i corpi senza vita di madre e figlio, Rosanna Asteggiano e Domenico Mana, sono stati rinvenuti in un appartamento del centro. Le prime ipotesi suggeriscono un possibile omicidio-suicidio, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. Restano ancora da chiarire i motivi di questa drammatica vicenda, che ha sconvolto l’intera zona e sollevato numerosi interrogativi.

Nella serata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, i vigili del fuoco e i sanitari hanno trovato i corpi di madre e figlio, Rosanna Asteggiano e Domenico Mana, rispettivamente di 72 e 40 anni, in un appartamento al quarto piano del civico 43, in via Trento a Savigliano, nel Cuneese.

