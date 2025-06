tragedia alla berlina di bobbio 30enne muore annegato

Una tranquilla giornata si è trasformata in tragedia lungo la Trebbia, quando un giovane di 30 anni ha perso la vita annegando. La scena, drammatica e inattesa, ha scosso tutta la comunità di Bobbio, lasciando familiari e amici nel dolore più profondo. Mentre le autorità continuano le indagini, ricordiamo l'importanza della prudenza in ambienti naturali. La memoria di questa giovane vita spezzata ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza e della responsabilità.

Tragedia in Trebbia nel primo pomeriggio del 6 giugno alla Berlina di Bobbio. Un 30enne nordafricano è morto annegato dopo essere entrato in acqua in cerca di refrigerio. Era in compagnia di alcuni amici che hanno dato l'allarme non vedendolo più riemergere. Sul posto si sono precipitati i vigili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it