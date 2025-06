Tragedia a Savigliano | Madre e figlio trovati morti in casa

Una tragedia scuote Savigliano, in provincia di Cuneo, dove una madre di 72 anni e il suo figlio di 40 sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento. L’allarme è scattato grazie ai vicini, preoccupati per il forte odore di gas che aleggiava nel condominio. La scena che si presenta all’interno dell’abitazione lascia sgomenti e solleva molte domande sul tragico incidente. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Forte odore di gas allerta i vicini. Dramma familiare a Savigliano, in provincia di Cuneo, dove una donna di 72 anni e il figlio di 40 sono stati trovati privi di vita all'interno del loro appartamento in via Trento. A lanciare l'allarme, nella tarda serata di ieri, sono stati i vicini di casa, preoccupati per il forte odore di gas proveniente dal condominio. Il ritrovamento dei corpi. Una volta entrati nell'abitazione, vigili del fuoco e carabinieri si sono trovati di fronte a una scena drammatica: i due corpi senza vita. Le forze dell'ordine di Savigliano hanno immediatamente avviato le indagini, senza escludere alcuna pista.

