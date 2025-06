Tragedia a Savigliano | madre e figlio trovati morti in casa ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia sconvolge Savigliano, dove una famiglia è stata segnata da un drammatico evento: madre e figlio trovati senza vita nella loro abitazione. La scoperta, avvenuta grazie alla segnalazione di un vicino preoccupato dal forte odore di gas, apre un inquietante capitolo sulla possibile dinamica di un omicidio-suicidio o di una tragedia familiare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa perdita improvvisa e atroce.

Due vite spezzate in un appartamento di via Trento. Una drammatica scoperta ha scosso Savigliano, in provincia di Cuneo: Rosanna Asteggiano, 72 anni, e suo figlio Domenico Mana, 40 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento, in via Trento. La segnalazione è partita da un vicino, allarmato dal forte odore di gas, la sera di giovedì 5 giugno. Prime ipotesi: omicidio-suicidio o tragedia familiare?. Secondo i primi rilievi, la madre potrebbe essere morta prima del figlio, ma solo l’autopsia chiarirà le cause. Domenico sarebbe deceduto per inalazione di gas, forse suicida. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal gesto disperato alla morte naturale della donna, seguita da una reazione estrema del figlio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Savigliano: madre e figlio trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

