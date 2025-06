Tragedia a Cene | Rubens Bertocchi uccide la moglie Elena Belloni e si toglie la vita

Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di scoprire l’orrendo dramma che ha sconvolto Cene, lasciando un’impronta indelebile nella comunità e sollevando domande senza risposta su un dolore troppo grande da sopportare.

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Cene, nella Bergamasca. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloni, 51 anni, all’interno della loro abitazione in via Fanti, sparandole con una pistola regolarmente detenuta, per poi togliersi la vita con la stessa arma. A scoprire l’orrore è stato il figlio ventenne della coppia, che non riuscendo a entrare in casa ha allertato i soccorsi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso l’accesso all’appartamento, situato al civico 53 di una casa a tre piani. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone e al Nucleo investigativo di Bergamo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it